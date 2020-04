Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Nach Parkrempler geflüchtet

Tuttlingen (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwochvormittag, in der Zeit von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr, einen vor einem Autohaus in der Faulenbachstraße geparkten Seat-Leon so heftig gestreift, dass hierbei ein Sachschaden von 5.000 Euro entstand. Bei dem Zusammenstoß beschädigte der unbekannte Unfallverursacher das geparkte Auto an der linken Seite sowie an der hinteren Stoßstange. An der Unfallstelle blieben noch Splitter vom Verursacher zurück. Die Polizei Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07461 9410.

