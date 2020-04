Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Böhringen

KN) Brandstiftung in einem Schrebergarten (23.04.2020)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung in einem Schrebergarten in der Friedenstraße. In der Zeit zwischen Mittwoch 15 Uhr und Donnerstag 10.30 Uhr, entzündeten Unbekannte einen Teil des Gartenrasens in den unteren Frankwiesen. Der Brand beschädigte auch den Zaun sowie einen Holztisch, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro entstand. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und der Polizei sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066 0, zu melden.

