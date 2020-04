Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Bocholt (ots)

Eine Autofahrerin hat am Dienstag in Bocholt eine Pedelecfahrerin erfasst. Die Bocholterin erlitt schwere Verletzungen. Zu dem Unfall kam es gegen 12.20 Uhr, als eine 77-Jährige mit ihrem Wagen von der Markgrafenstraße nach rechts auf die Herzogstraße in Richtung Dinxperloer Straße abbiegen wollte. Die Bocholterin übersah dabei die von links kommende 78-Jährige, die mit ihrem Pedelec den Radweg an der Herzogstraße befuhr. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.000 Euro.

