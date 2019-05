Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Radfahrer doch verletzt

Werl (ots)

Heute meldete sich die Familienangehörige eines 65-jährigen Werler Radfahrers, der am heutigen Tage, nach einem Fahrradunfall am letzten Freitag, operiert werden musste. Der Radfahrer befuhr nach ihren Angaben am letzten Freitag die Engelhardtstraße in Werl. Der Fahrer eines grauen Autos setzte vor der dortigen Sparkasse zurück und kollidierte mit dem Radfahrer. Hierdurch fiel der Werler hin. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Beiden einigte man sich darauf, dass alles in Ordnung sei. In dem Wagen befand sich auch noch eine weitere Person. Die am gleichen Abend einsetzenden Schmerzen beim Radfahrer mündeten heute in einen Arztbesuch und einer sofort durchgeführten Operation. Die Polizei bittet nun den Autofahrer oder mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

