Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Polizei sucht mit Bild nach Tatverdächtigem

Ahaus (ots)

Der Name falsch, die Adresse erfunden: Dringend tatverdächtig ist ein Unbekannter, im Januar dieses Jahres aus den Räumen eines Elektronikmarktes in Ahaus ein iPhone 11 (64 GB), schwarz, gestohlen zu haben. Nach dem erforderlichen richterlichen Beschluss können die Ermittler jetzt hoffen, aufgrund von Fotos des Tatverdächtigen Hinweise auf dessen Identität zu erhalten.

Das Geschehen hatte sich am 17. Januar gegen 18.10 Uhr in den Geschäftsräumen am Adenauerring abgespielt. Während des Bezahlvorganges teilte der Unbekannte der Verkäuferin mit, dass er seine EC-Karte im Auto vergessen habe. Zwischenzeitlich steckte er unbeobachtet das iPhone in seine Jacke und die dazugehörige Rechnung in seine Gesäßtasche. Anschließend verließ er das Geschäft, kehrte aber nicht wieder zurück. Der Mann gab sich als "Daniel Stefanov" aus, als Adresse nannte er "Dorstener Straße 87, 48683 Ahaus".

Beschreibung: Der Tatverdächtige ist 25 bis 30 Jahre alt. Er war bekleidet mit einer schwarzen Blouson Jacke mit Kapuze, dunklem Pullover oder Strickjacke, grauer Jeanshose und dunklen Sportschuhen; der Unbekannte hatte sehr kurzes, dunkles Haar, braune Augen und eine athletische Figur.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Hier geht es zu den Bildern des Tatverdächtigen im zentralen Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/ahaus-ladendiebstahl

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell