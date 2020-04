Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Berauscht gefahren

Gronau (ots)

Ein unfreiwilliges Ende nahm die Autofahrt eines 26-Jährigen am Montag in Gronau. Polizeibeamte stoppten den Mann, der gegen 18.15 Uhr aus den Niederlanden kommend auf der Enscheder Straße unterwegs war. In der Unterhose hatte der Fahrer ein Tütchen mit Kokain versteckt. Zudem räumte er ein, dass er am Vorabend Drogen zu sich genommen habe. Ein Arzt entnahm dem 26-Jährigen in einer Polizeiwache Blut, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten stellten das Betäubungsmittel sicher, untersagten die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren wegen Drogenschmuggel und Fahren unter Drogeneinfluss ein.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell