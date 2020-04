Polizei Aachen

POL-AC: Polizei ertappt Graffiti-Sprayer auf frischer Tat

Aachen (ots)

Freitagabend (17.04.2020) kurz vor Mitternacht beobachtete ein Zeuge eine männliche Person dabei, wie diese in der Neustraße und dem Soldatengässchen Farbschmierereien mit politisch linksmotiviertem Inhalt auf Häuserwände sprühte. Aufgrund der Täterbeschreibung konnten die gerufenen Polizisten einen 19-jährigen jungen Mann mit frischer Farbe an den Fingern in der Nähe antreffen und überprüfen. Der 19-Jährige ist bereits wegen gleichgelagerte Straftaten der Polizei bekannt. Nach seiner Personalienfeststellung entließen die Beamten ihn; ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. (sb)

