Polizei Aachen

POL-AC: Mann tritt gegen mehrere Autos - Polizeihund stellt den Täter

Aachen (ots)

Freitagabend (17.04.2020) gegen 22 Uhr fiel einem Zeugen eine verdächtige, männliche Person auf, die in der Bischofstraße einen geparkten Pkw mit Tritten beschädigte und dabei lautstark umher schrie. Der Mann entfernte sich anschließend und fiel wenig später auf dem Adalbertsteinweg in gleicher Art und Weise erneut auf. Polizisten konnten den 34- jährigen Tatverdächtigen vor Ort antreffen. Bei seiner Überprüfung warf er mehrere Tütchen mit Betäubungsmitteln weg und versuchte zu fliehen; ein Diensthund konnte ihn jedoch schnell einholen und stellen. Hierbei erlitt der Tatverdächtige eine Bissverletzung am Arm. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen mehrfacher Sachbeschädigung an Fahrzeugen und Besitzes von Betäubungsmitteln. (pw)

