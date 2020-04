Polizei Aachen

POL-AC: Verwirrte Person mit Messer von der Polizei überwältigt - niemand verletzt

Aachen (ots)

Am gestrigen Freitagabend gegen 20:05 Uhr überquerte ein 45-jähriger Aachener die Heinrichsallee an der Fußgängerampel als er auf einen 57-Jährigen am gegenüberliegenden Gehweg traf. Der 57-Jährige, ebenso aus Aachen, gestikulierte plötzlich wild, so dass der Eindruck entstand, dass er Hilfe benötigte. Darauf angesprochen zog dieser plötzlich aus einer seiner mitgeführten Taschen ein Fleischermesser und drohte damit. Der 45Jährige und andere Passanten wichen zurück. Eine Streifenwagenbesatzung, die gerade an der Fußgängerampel verkehrsbedingt wartete, erkannte die Situation. Die Polizeibeamten sprangen aus dem Wagen, drohten dem 57-Jährigen den Schusswaffengebrauch an und forderten ihn auf, sich auf den Boden zu legen. Dem kam er nach, konnte dort gefesselt und durchsucht werden.

Der Mann machte verwirrte und unplausible Angaben zu Motiv und Verhalten. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten weitere gefährliche Gegenstände und stellten sie sicher. Unter Hinzuziehung eines Arztes wurde der offenbar Verwirrte in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Es wurde niemand verletzt.

I.A. Mi. Beckers, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell