Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Polizei löst Treffen auf

Ahaus (ots)

Ein sonniges Plätzchen auf einem Spielplatz hatten sich vier Jugendliche und ein Erwachsener am Montag in Ahaus ausgesucht. Die Personengruppe hatte sich gegen 18.15 Uhr auf dem Platz an der Von-Heyden-Straße zum Grillen getroffen. Polizeibeamte lösten die Ansammlung auf und fertigten Anzeigen. Um die Gefahr von Covid 19 zu bannen, gelten trotz der Lockerungen der Corona-Schutzverordnung weiterhin die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum.

