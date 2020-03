Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(LW) Am Samstag zwischen 15.30 und 20.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Pieperstraße ein. Nachdem die Täter erfolglos versucht hatten, eine Terrassentür aufzuhebeln, zerstörten sie die Scheibe eines Fensters und verschafften sich so Zugang zum Haus. Sie durchsuchten mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Zu erlangtem Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

