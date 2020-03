Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Roller entwendet

Lippe (ots)

(LW) In der Zeit zwischen dem 29.02.2020 und dem 14.03.2020 entwendeten unbekannte Täter aus einem Fahrradunterstand an einem Haus an der Emilienstraße einen roten Roller der Marke Jinan Qingqi. Es handelt sich um ein Kleinkraftrad, welches zum Tatzeitpunkt nicht zugelassen / versichert war. Da am Tatort Splitter der Seitenverkleidung aufgefunden wurden, ist davon auszugehen, dass die Täter die Lenkradsperre des Fahrzeugs mit roher Gewalt überwanden und so den Roller vom Tatort entfernen konnten. Das Fahrzeug hat einen Wert von ca. 400 Euro. Hinweise zur genauen Tatzeit, den Tätern und dem Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell