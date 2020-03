Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Sporthaus

Lippe (ots)

(LW) In der Zeit von Freitagabend bis Samstagabend brachen unbekannte Täter ein Fenster zum Vereinsheim eines Detmolder Sportvereins am Niedernfeldweg auf und drangen ins Gebäude ein. Mit einer geringen Menge an Getränken flüchteten sie vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

