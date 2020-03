Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - In leerstehendes Haus eingebrochen

Lippe (ots)

(LW) Im Zeitraum zwischen dem 11.03.2020, 14.30 Uhr und dem 14.03.2020, 09.30 Uhr brachen unbekannte Täter an einem leerstehenden Wohnhaus in der Straße "Am Krähenberg" ein Kellerfenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Sie durchsuchten das Haus, fanden aber offenbar keine Wertgegenstände und verließen ohne Beute den Tatort. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte telefonisch an die Polizei in Detmold unter der Nummer 05231 - 6090.

