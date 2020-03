Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mit Farbe beschmiert.

Lippe (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag die Wand eines Gebäudes in der Industriestraße mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Täter schlugen zwischen zirka 9 Uhr und 10:15 Uhr zu. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kriminalpolizei in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180.

