Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall und Flucht beim Fahrstreifenwechsel - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Die Dortmunder Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag (5. Januar) auf der B 1 in Richtung Unna, einen Verkehrsunfall mit Flucht beobachtet haben.

Ein 33-jähriger Mann aus Dortmund meldete sich am Dienstag (7. Januar), nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus, bei der Polizei und erstattete Anzeige gegen den flüchtigen Fahrer eines Autos aus dem Märkischen Kreis.

Seinen Angaben zufolge war er auf seinem Motorrad am Sonntag um 0:30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der B1 in Richtung Unna gefahren. Als er in Höhe des Westfalendamms Nr. 18 neben sich ein Auto bemerkte welches den Fahrstreifen in seine Richtung wechselte und ihn schnitt, bremste er, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Sein Hinterrad blockierte, das Motorrad geriet ins Schlingern, er stürzte und verletzte sich. Der Autofahrer flüchtete unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer der Polizeiwache Aplerbeck 0231 - 132 3821 zu melden.

