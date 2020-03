Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Unfallverursacher fährt davon.

Lippe (ots)

Mittwochmittag befuhr eine 22-jährige Kalletalerin mit ihrem BMW die Lemgoer Straße in Richtung Lemgo. An der Einmündung zum Fassensteg bog gegen 11:45 Uhr ein weißer Mercedes auf die Lemgoer Straße ein. Die 22-Jährige konnte ihren BMW nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Mercedes. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der männliche Fahrzeugführer im Alter von zirka 60-70 Jahren in Richtung Ortsmitte. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. Der Mercedes dürfte über einen Schaden vorne links verfügen. Hinweise auf den Unfallverursacher oder den beschädigten Mercedes nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180 entgegen.

