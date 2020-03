Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher verletzt sich.

Lippe (ots)

Ein bislang Unbekannter stieg am frühen Donnerstagmorgen in den Kiosk am Bahnhof ein. Der Täter schlug gegen 2:50 Uhr eine Glasscheibe ein und gelangte so in den Verkaufsraum. Dabei verletzte sich der Unbekannte offensichtlich. Es blieben Blutstropfen am Tatort zurück. Ob der Täter etwas gestohlen hat, steht noch nicht abschließend fest. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das KK 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell