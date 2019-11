Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Keltern - Unbekannter setzt Thujahecke in Brand

Enzkreis (ots)

Vermutlich mit Hilfe eines Brandbeschleunigers, setzte ein bislang unbekannter Täter, am frühen Sonntagmorgen eine Thujahecke in der Ellmendinger Murgstraße in Brand. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde die brennende Hecke gegen 02.30 Uhr entdeckt. Das Feuer hatte bereits auf die angrenzende Terrassenüberdachung übergegriffen. Auch der neben der Hecke geparkte Pkw der Hauseigentümer wurde in Mitleidenschaft gezogen. Mit Hilfe eines Gartenschlauches wurde der Brand durch die Hausbewohnerin selbständig gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Polizeirevier Neuenbürg bittet Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07082 79120 zu melden.

