POL-KA: (PF) Pforzheim - Bagger aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Pforzheim (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag auf Samstagmorgen betraten bislang unbekannte Täter ein Grundstück in der Pforzheimer Südweststadt und entwendeten von der dortigen Baustelle mehrere Arbeitsgeräte.

An dem Wohnanwesen in der Bichlerstraße werden aktuell Gartenarbeiten durchgeführt. In der Nacht auf Samstag brachen die Täter gewaltsam eine dort gelagerte Werkzeugbox sowie das Fahrerhaus eines Baggers auf. Aus der Box entwendeten die Diebe eine Flex, ein Nivelliergerät und eine Motorsäge sowie weitere Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Der Sachschaden am Bagger beträgt rund 500 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

