Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Frau bei Unfall getötet

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Donnerstag bei Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 6.15 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Auto von Ulm in Richtung Seligweiler. Bei Unterhaslach querte eine Frau die Fahrbahn. Der Tesla erfasst die Fußgängerin. Die 48-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls auf. Ein Gutachter war noch an der Unfallstelle. Er soll diese Ermittlungen unterstützen. Notfallseelsorger waren im Einsatz, um den Angehörigen nach der Übermittlung der Todesnachricht zur Seite zu stehen. Die Straßenmeisterei leitete den Verkehr um, während Notarzt und Rettungsdienst sich um die Beteiligten kümmerten. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Heidenheimer Straße vorübergehend gesperrt.

