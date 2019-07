Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/BAB 5: Auffahrunfall mit 5 Verletzten

Sandhausen/BAB 5 (ots)

Fünf leichtverletzte Personen und Sachschaden von fast 15.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstagabend auf der A 5 bei Sandhausen. Ein 19-jähriger Golf-Fahrer und eine 28-jährige Renault-Fahrerin waren gegen 17.30 Uhr hintereinander auf der linken Fahrspur der A 5 in Richtung Frankfurt unterwegs. Der vorausfahrende 19-Jährige musste seinem Golf wegen eines Tieres, das die Fahrbahn querte, stark abbremsen. Die nachfolgende Renault-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug wegen zu geringen Sicherheitsabstands nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr dem Golf auf. Dabei wurden die Fahrerin des Renault, deren Beifahrer und ihr Sohn leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. Auch die beiden Insassen im Golf erlitten leichte Verletzungen, begaben sich jedoch selbständig in ärztliche Behandlung. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Das Autobahnpolizeirevier Mannheim ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen beide Fahrzeuglenker.

