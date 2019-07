Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg: Bistroeinbruch - Wer hat Beobachtungen gemacht ? Hinweise an die Wieslocher Polizei

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In ein Bistro, welches sich im Gewerbegebiet Hohenaspen, Pendlerparkplatz an der BAB-Auffahrt befindet, brachen in der Nacht zum Donnerstag bislang unbekannte Täter brachial ein.

Nach dem Aufhebeln von Türen gelangten die Einbrecher in den Innenraum und machten sich an den Geldspielautomaten sowie an einem Dartautomat zu schaffen. Nicht alle Aufhebelversuche glückten, so dass die Täter von ihrem weiteren Vorhaben abließen und, mit Bargeld aus einem Automat in bislang nicht bekannter Höhe, flüchteten. Mehrere Behältnisse wie auch der Tresenbereich wurden zudem durchsucht. In welcher Höhe Schaden an den Automaten entstand, ist derzeit noch ungeklärt.

Der Schaden an den aufgehebelten Türen dürfte jedenfalls mit rund 1.000 Euro zu beziffern sein. Tatzeit war Mittwochabend, 21.30 Uhr bis Donnerstagmorgen, ca. 9.30 Uhr.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

