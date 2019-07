Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nachtrag: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Die Polizei berichtete am Freitag, 12. Juli 2019, über einen Unfall im Bereich der Autobahnanschlusstelle Enkenbach-Alsenborn (siehe: https://s.rlp.de/QMEl3). Auf die Pressemitteilung hin ging bei der Polizei der Hinweis ein, wonach der verunfallte Pkw, ein weißer Renault Kangoo, bereits am Vorabend, also am Donnerstag, 11. Juli 20019, gegen 22 Uhr, von Zeugen wahrgenommen wurde.

Die Polizei fragt: Wer hat den weißen Lieferwagen am Donnerstagabend gesehen oder kann Hinweise zum Unfall geben? Wer hat Personen im Bereich der Autobahn 6, Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn, beobachtet oder mitgenommen?

Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 3534-0 entgegen. |erf

