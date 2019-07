Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fenster und Rollläden an Grundschule beschädigt

Nußbach (ots)

Bereits am Mittwoch sind Farbschmierereien an der Grundschule in der Schulstraße festgestellt worden. Im Außenbereich der Grundschule wurden Fenster und Rollläden wurden Graffiti aufgesprüht. Hinweise zu den Vandalen bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell