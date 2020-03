Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Durch Fenster eingestiegen.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zugang zu einem Büro einer Senioreneinrichtung "Am Kalderberg". Nach dem Aufbrechen eines Fensters suchten sie nach Beute. Ob den Tätern Wertgegenstände in die Hände gefallen sind, steht noch nicht fest. Ihre Hinweise in der Sache geben sie bitte an das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090.

