Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte bei Pkw-Unfall

Lennestadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hundemstraße in Altenhundem am Mittwoch gegen 13.18 Uhr sind zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 75-Jähriger fuhr mit seinem Pkw aus dem Postweg kommend auf die Hundemstraße und beabsichtigte diese, um auf die Helmut-Kumpf-Straße zu gelangen, zu überqueren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 61-jährigen Pkw-Fahrer. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei sich die Beteiligten verletzten. Sie kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz und beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe.

