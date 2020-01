Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Bekleidungsgeschäft (00/2901)

Speyer (ots)

28.01.2020, 23:50 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konnte eine aufmerksame Anwohnerin in der Gutenbergstraße zwei verdächtige männliche Personen sowie seltsame Geräusche aus einem Bekleidungsgeschäft wahrnehmen, weshalb sie die Polizei verständigte. Die Beamten stellten an dem Geschäft eine offenstehende Tür und Aufbruchspuren an dieser fest. Die Täter konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Im Geschäft konnte eine offenstehende Kasse festgestellt werden. Drei bereits zum Abtransport bereitgestellte Säcke mit Waren des Bekleidungsgeschäfts wurden von den Tätern - die vermutlich bei der Tat gestört wurden - vor Ort zurückgelassen. Der Wert des etwaigen Diebesgutes steht bislang noch nicht fest. Es ergaben sich keine Hinweise auf die Täter, welche auch im Rahmen der Fahndung nicht mehr von der Polizei angetroffen werden konnten. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell