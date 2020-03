Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Angeblicher Mitarbeiter der Stadt Attendorn betrügt Seniorin um 30 Euro

Attendorn (ots)

Am Dienstag hat gegen 12 Uhr ein unbekannter Mann eine 78-jährige Frau mit einem Trick, um 30 Euro betrogen. Die Geschädigte hatte in Attendorn falsch geparkt. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, stand dort ein Mann, der sich mit dem Namen "Weidemann" als Mitarbeiter der Stadt Attendorn ausgab. Er erklärte ihr, dass er aufgrund des Falschparkens bereits einen Abschleppdienst bestellt habe. Allerdings würde er diesen, gegen eine Geldbuße in Höhe von 60 Euro, zu Gunsten der Caritas abbestellen. Da die 78-Jährige nur 30 Euro hatte, war er auch damit einverstanden. Im Nachgang kam der Senioren der Vorfall komisch vor und sie erstattete eine Anzeige bei der Polizei.

