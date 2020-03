Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte Täter hinterlassen Farbschmierereien in Saalhausen

Lennestadt (ots)

Im Kurpark und am Sportplatz in Saalhausen haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag (7. März, 20 Uhr) auf Sonntag (8. März, 10 Uhr) an den Spielgeräten Farbschmierereien hinterlassen. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen: Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 02761-9269-0 bei der Polizei in Olpe.

