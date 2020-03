Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruchsdiebstahl auf dem Gelände einer Spedition in Stavenhagen, LK MSE

Malchin (ots)

Am 07.03.2020, zwischen 01:00 und 07:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch auf dem Gelände und in die darauf befindliche Lagerhalle einer Spedition in Stavenhagen, Preetzer Straße. Durch unbekannte Täter wurden bei diesem Einbruch 2 komplette Sattelzüge, die auf dem Gelände abgestellt waren, aufgebrochen. Die Sattelanhänger mit Diebesgut aus der Lagerhalle beladen und die Sattelzüge mit Anhänger aus dem gewaltsam geöffneten Tor in unbekannte Richtung davongefahren. Bei den Sattelzugmaschinen handelt es sich jeweils um DAF-Zugmaschinen in der Farbe weiß. Die Sattelanhänger haben jeweils eine graue Plane. Der Wert des Stehlgutes einschließlich der beiden kompletten Sattelzüge beläuft sich auf ca. 400.000,- EUR. Zeugen der Tat bzw. zweckdienliche Hinweise sind bitte an das PR Malchin, Tel. 03994 2310, E-Mail: pr.malchin@polmv.de, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

