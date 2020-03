Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gefährliche Körperverletzung auf dem Marktplatz von Torgelow, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Ueckermünde (ots)

Am 06.03.2020, gegen 22:35 Uhr fand in Torgelow, auf dem Marktplatz in der Bahnhofstraße eine Körperverletzung statt. Der 24-jährige deutsche Geschädigte befand sich auf der Rücksitzbank im parkenden PKW eines Bekannten. Plötzlich rissen drei unbekannte, vermummte, männliche Personen die hinteren Fahrzeugtüren auf und einer der Täter schlug mit einem Baseballschläger aus Metall auf den Geschädigten ein. Er traf ihn dabei an den Schienenbeinen und verletzte ihn leicht. Danach flüchteten die drei Täter in Richtung Kirche, Küstergang. Die Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Sie haben eine normale Figur und sind ca. 1,80m groß. Die Täter trugen dunkle Kapuzenpullover. Zwei von ihnen hatten während der Tat ihr Gesicht mit schwarzen Tüchern, der Dritte mit einem weißen Tuch vermummt. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Zu den Hintergründen der Tat können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Aufklärung dieser Straftat. Hinweise können bei der Polizei in Ueckermünde unter Telefon 039771 82224, jeder andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell