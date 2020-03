Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Freiheitsberaubung in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Heute Nachmittag ist es in Neubrandenburg zu einer mutmaßlichen Freiheitsberaubung in der Oststadt gekommen. Eine 18 Jahre alte Deutsche soll nach derzeitigen Erkenntnissen in ihrer Wohnung durch einen Mann gefesselt worden sein, der anschließend flüchtete. Ihr gelang es, sich zu befreien und per Notruf die Polizei gegen 14:00 Uhr zu informieren.

Nach einer sofortigen Großfahndung konnten Beamte des Revieres Neubrandenburg den Tatverdächtigen auf Höhe des Mühlendamms kurz vor 16:00 Uhr festnehmen. Dabei handelt es sich um einen 19 Jahre alten Deutschen.

An dem Einsatz war ein Großaufgebot des Polizeipräsidiums Neubrandenburg beteiligt, darunter allein in der Oststadt 28 Kräfte aus den Revieren Neubrandenburg, Friedland und Neustrelitz sowie Ermittler des Kriminaldauerdienstes und der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg und Kräfte der Bereitschaftspolizei.

Die Hintergründe und Motive der Tat werden nun ermittelt.

Alle Beteiligten blieben unverletzt.

