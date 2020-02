Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/Rickenbach: Zigarettenautomat komplett gestohlen

Freiburg (ots)

Ein aufgebrochener Zigarettenautomat ist am Montag, 24.02.2020, in einem Waldstück zwischen Jungholz und Günnenbach gefunden worden. Der Automat war komplett leer. Ermittlungen ergaben, dass dieser in Bad Säckingen an einer Gaststätte in der Bergseestraße an der Hauswand montiert war. Wann er von dort wegkam, steht noch nicht fest. Bis dato war das Fehlen noch nicht bemerkt worden. Das Polizeirevier in Bad Säckingen (Tel. 07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell