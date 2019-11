Polizei Hagen

POL-HA: Kelleraufbrüche

Hagen (ots)

In der Zeit vom 01.09.2019 bis 09.11.2019 kam es in einem Objekt in der Hindenburgstraße in Hagen zu mehreren Kelleraufbrüchen bzw. versuchten Aufbrüchen. Zu konkretem Diebesgut konnten bislang keine Informationen erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

