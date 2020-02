Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Sattelzugfahrer wird bewusstlos - zur Untersuchung ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Der Fahrer eines Sattelzuges hat am Montag, 24.02.2020, gegen 10:30 Uhr, auf der B 500 zwischen Höchenschwand und Häusern kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Dadurch geriet sein Gefährt nach rechts von der Straße und touchierte die Leitplanke, bis es zum Stillstand kam. Der 45 Jahre alte Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an Lkw und Leitplanke liegt bei über 10000 Euro.

