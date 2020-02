Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Kind prallt mit Fahrrad in Pkw - leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen hat ein Kind den Zusammenstoß mit einem Pkw am Montagmittag, 24.02.2020, in Jestetten überstanden. Gegen 15:00 Uhr war der 13-jährige Junge an der Einmündung Schaffhauser Straße/Friedhofstraße mit dem Peugeot eines 68 Jahre alten Mannes zusammengestoßen. Die Bremse des Fahrrades war ohne ausreichende Wirkung, so dass der junge Radler den Unfall nicht mehr vermeiden konnte. Er hatte sich der Einmündung entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg genähert. Er erlitt eine Verletzung an der Lippe. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wurde der Junge einem Arzt vorgestellt. Am Auto wurde ein Blechschaden von rund 2000 Euro verursacht.

