Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "Wer erkennt "witte fiets" wieder?" ++ "Schaden hinten links am Transporter/Pkw?" -> dann mal melden! ++ Einbruch in Bäckerei - Tresor demontiert - Bargeld erbeutet ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lüneburg (ots)

Presse - 02.12.2019 ++

Lüneburg

Bardowick - Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Bewohner aus Gebäude evakuiert - mit leichten Rauchgasvergiftungen in Kliniken verbracht - Rettungskräfte im Großeinsatz - Ermittlungen aufgrund möglicher Brandstiftung

Nach einem Brand in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses laufen die Ermittlungen der Polizei aufgrund einer möglichen Brandstiftung. Anwohner waren gegen 02:00 Uhr auf durch Rauchmelder auf den Brand und entsprechende Rauchentwicklung im Gebäude aufmerksam geworden, alarmierten die Feuerwehr und konnten sich größtenteils selbst aus dem Gebäude befreien. Parallel waren verschiedene Feuerwehren, Rettungsdienste und die Polizei im Einsatz und brachten dabei auch einige Bewohner mit einer Drehleiter über Balkone in Sicherheit. Elf Bewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in Kliniken nach Lüneburg, Winsen und Buchholz gebracht. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte noch vor Ausdehnung gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Wer erkennt "witte fiets" wieder?" - vermutlich gestohlenes weißes Holland-Damenrad bei jungem Mann sichergestellt

Den Eigentümer bzw. Eigentümerin eines weißen Hollandrades sucht aktuell die Polizei in der Region. Eine Streifenwagenbesatzung konnte das Damenrad in den Nachtstunden zum 20.11.19 in der Altenbrückertorstraße bei einem 21 Jahre alten syrischen Staatsbürger sicherstellen. Dieser war nicht der Eigentümer des Fahrrads und konnte auch nicht plausibel erklären, woher er den Drahtesel hatte. Die Beamten stellten das "witte fiets" sicher. Recherchen nach der Herkunft verliefen bis dato ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. 8306-2418, entgegen.

++ Bild des Fahrrads unter www.polizeipresse.de ++

Dahlenburg - "Schaden hinten links am Transporter/Pkw?" -> dann mal melden - Polizei sucht beschädigten Pkw nach Verkehrsunfall

Den Verursacher konnte die Polizei ermitteln, jedoch fehlt das beschädigte Fahrzeug. Ein 17-Jähriger hatte in den Morgenstunden des 28.11.19 in der Lüneburger Straße - Einmündung Johannisstraße eine "Spritztour" mit einem Pkw Skoda (seiner Familie) unternommen und war dabei gegen 07:00 Uhr beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen und hatte dabei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Transporter oder Pkw touchiert. Der junge Mann, der natürlich noch keinen Führerschein besaß, setzte die Fahrt fort, konnte jedoch ermittelt werden. Als die alarmierte Polizei jedoch den Schaden am geparkten Fahrzeug (vermutlich nicht unerheblich hinten links am Fahrzeug) aufnehmen wollte, war das betreffende Fahrzeug schon weggefahren. Die Polizei bittet den Geschädigten oder Zeugen sich mit der Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-1611, in Verbindung zu setzen.

Tosterglope, OT. Ventschau - Scheibe von Bus zertrümmert

Die Scheibe eines in der Hauptstraße in Ventschau abgestellten Busses zertrümmerten Unbekannte in der Nacht zum 02.12.19 vermutlich mit einem Nothammer. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-1611, entgegen.

Lüneburg - "aufgefahren"

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Morgenstunden des 02.12.19 Vor dem Bardowicker Tore. Eine 53 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Daimler hatte gegen 07:00 Uhr an einer Ampel halten müssen, so dass ein folgender 44 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Corsa auffuhr. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1200 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Auseinandersetzung - junge Männer schlagen und treten Mann

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern aus der Region sowie einem 51 Jahre alten angolanischen Staatsbürger kam es in den Abendstunden des 01.12.19 in der Lange Straße. Der 51 Jahre alte betrunkene Berufskraftfahrer sowie die vier Männer aus Lüchow im Alter von 21, 21, 21 und 47 Jahren (deutsche, türkische und syrische Staatsbürger) waren gegen 21:00 Uhr aneinandergeraten. In der Folge sollen die vier Männern den betrunkenen (zwei Promille) Mann geschlagen und getreten haben. Die Polizei ermittelt.

Lüchow - Fensterbank von Vereinsheim beschädigt

Mit einem Gullydeckel beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 30.11. bis 02.12.19 die Fensterbank eines Vereinsheims im Schulweg. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Römstedt - Einbruch in Bäckerei - Tresor demontiert - Bargeld erbeutet

In die Räumlichkeiten einer Bäckerei sowie die Büroräume im Niendorfer Weg brachen Unbekannte im Zeitraum vom 29.11. bis 01.12.19 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, gelangten ins Gebäude und demontierten einen Tresor. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wriedel - Vandalismus auf Grundstück

Zu mehreren Sachbeschädigungen und Vandalismus auf einem Grundstück in der Hauptstraße kam es in den Abendstunden des 30.11.19. Dabei hatten Unbekannte zwischen 19:00 und 21:30 Uhr eine Steinmauer beschädigt, Sitzkissen herumgeworfen und zwei abgestellte Pkw Daimler und Audi beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-96091-0, entgegen.

Hanstedt I, OT. Allenbostel - Diebstahl aus Laggerraum

Aus einem Lagerraum eines landwirtschaftlichen Hofs stahlen Unbekannte in der Nacht vom 01. Auf den 02.12.19 drei Motorsägen sowie ein Laubgebläse. Die Täter hatten eine Außentür aufgebrochen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-96091-0, entgegen.

Uelzen, OT. Holdenstedt - Einbruch in Garagedes Sportvereins

In eine Garage des Sportvereins in der Klein Süstedter Straße brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 29.11. und 02.12.19 ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür und erbeuteten diverse Gegenstände. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suderburg - ohne Versicherungsschutz unterwegs

Einen 43 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda Fabia stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 01.12.19 auf der Kreisstraße 24. Bei der Kontrolle des Mannes aus Suderburg gegen 12:00 Uhr stellte sich heraus, dass seit April kein Versicherungsschutz mehr für das Fahrzeug bestand. Die Polizei beendete die Fahrt und leitete ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell