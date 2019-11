Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Raubüberfall auf Tankstelle - drei maskierte Täter drohen mit Pistole - Polizei ermittelt ++ Achtung Taschendiebstähle! ++ fünf Taten am 28.11.19 im Innenstadtbereich ++ Lenkrad verrissen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 29.11.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg - Raubüberfall auf Tankstelle - drei maskierte Täter drohen mit Pistole - Polizei ermittelt

Zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Dahlenburger Landstraße kam es in den späten Abendstunden des 28.11.19. Drei maskierte Männer hatten gegen 21:30 Uhr den Verkaufsraum betreten und unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe einer Geldkassette erpresst. Die Täter flüchteten in der Folge. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief zuerst ohne direkten Erfolg. Nach weiteren Ermittlungen noch in der Nacht geriet ein heranwachsender Lüneburger in das Visier der Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Zwei der drei Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- männlich - ca. 175 cm groß - dünne Beine - helle Hose, schwarze Jacke, schwarze Handschuhe - dunklerer Hauttyp

Person 2:

- männlich - ca. 185 cm groß - dunkle, bzw. schwarze Jacke mit Kragen, keine Kapuze - breite Statur

Die Personen sprachen deutsch ohne Akzent. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Achtung Taschendiebstähle! ++ fünf Taten am 28.11.19 im Innenstadtbereich ++

Vor Taschendiebststählen warnt die Polizei in der Region. Am gestrigen 28.11.19 wurden insgesamt fünf Personen Opfer in der Lüneburger Innenstadt beim Einkaufen oder Weihnachtsbummel von entsprechenden Tätern. Betroffen waren dabei gegen 11:30 Uhr eine 79-Jährige in einem Geschäft Am Sande, eine 78-Jährigen gegen 13:30 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt Am Markt, eine 47-Jährige gegen 14:00 Uhr beim Bummeln in der Große Bäckerstraße sowie zwei 82 und 88-Jährige gegen 13:30 Uhr in der Innenstadt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Die Polizei warnt insbesondere zur Vorweihnachtszeit vor "Langfingern" und gibt nützliche Verhaltenstipps:

- Nehmen Sie bei einem Besuch des Weihnachtsmarkts nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen

- Führen Sie Geld, Papiere und andere Wertsachen in Brustbeuteln oder Gürteltaschen mit. Benutzen Sie ansonsten möglichst verschlossene Innentaschen.

- Schließen Sie stets Ihre Handtasche und klemmen Sie diese mit der Verschlussseite zum Körper unter den Arm.

- Gewähren Sie keine Einblicke in Ihre Geldbörse oder Brieftasche. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen und bewahren Sie Ihre Scheckkarte getrennt davon auf.

- Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie in Menschenansammlungen oder im Gedränge unterwegs sind. Mit einem raschen und unbemerkten Griff können die Täter an Ihr Geld oder Ihre Wertsachen gelangen.

- Die "Langfinger" treten häufig im Team auf - einer der Täter lenkt das Opfer ab oder verdeckt das Tatgeschehen, ein anderer beschafft die Beute, ein weiterer übernimmt diese und verschwindet damit. Beliebte Tricks sind auch das bewusste Anrempeln oder das Herbeiführen eines künstlichen Gedränges. Absichtliches Beschmutzen der Kleidung und die vermeintliche Hilfe beim Säubern sowie ein fingiertes Erfragen von Auskünften sind ebenfalls gängige Ablenkungsmanöver der Kriminellen - seien Sie daher in derartigen Situationen stets wachsam und misstrauisch.

- Sollten Ihnen Zahlungskarten abhandengekommen sein, lassen Sie diese sofort für den weiteren Gebrauch sperren, am besten telefonisch über den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116.

"So gehen die Täter zumeist vor!"

Beliebt ist zum Beispiel der Drängel-Trick, gerade in den engen Gassen zwischen den Weihnachtsmarktständen. Ein Dieb rückt unangenehm dicht an das Opfer heran, bis es sich ärgerlich abwendet und dadurch eine umgehängte Tasche oder die in der Manteltasche befindliche Geldbörse quasi "griffbereit" anbietet. Innerhalb von nur wenigen Sekunden sind Brieftasche, Kreditkarten oder das Handy verschwunden. Eine weitere immer wieder erfolgreiche Masche der Diebe ist, die Kleidung des potenziellen Opfers angeblich "versehentlich" mit Ketchup, Senf oder einer Flüssigkeit zu beschmutzen, um durch den anschließenden Reinigungsversuch vom Diebstahl der Wertsachen abzulenken.

Wenn Sie bestohlen wurden, melden Sie den Vorfall direkt an die Polizei!

Polizeiliche Präsenz

Die Polizei in der Region wird in den nächsten Wochen uniformiert wie auch in zivil in den gut besuchten Innenstädten und den Weihnachtsmärkten präsent sein und dabei mögliche Tätergruppen ins Visier nehmen. Parallel werden die Beamten auch möglicherweise die Besucher der Weihnachtsmärkte auf potentielle Gefahren ("Ihre Handtasche ist geöffnet!") ansprechen.

Lüneburg - Ladendiebstahl

Kosmetische Artikel im Wert von fast 300 Euro versuchte ein 48 Jahre alter Lüneburger in den frühen Nachmittagsstunden des 28.11.19 in einer Drogerie in der Grapengießerstraße zu stehlen. Der Dieb packte gegen 14:30 Uhr die Parfüms aus den Verpackungen und versuchte diese so aus dem Geschäft zu transportieren. Ein Ladendetektiv ertappte den Mann.

Bleckede - Polizei warnt auch vor dem sog. Enkeltrick - Senioren reagieren besonnen

Zwei Versuche des sog. Enkeltricks gab es in den Nachmittagsstunden des 28.11.19 in der Region Bleckede. Dabei riefen eine Frau sowie ein Mann jeweils unabhängig voneinander Senioren an und gaben sich als Enkel aus. Parallel habe man finanzielle Probleme auch aufgrund eines Verkehrsunfalls, den man ohne die Polizei regeln müsste. Die beiden betroffenen Seniorinnen reagierten besonnen und brachen die Telefongespräche ab. Es wurde die Polizei verständigt. Die Polizei mahnt zu umsichtigem Verhalten.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Betrunkener schubst Mann

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen betrunkenen 32-Jährigen nach einer Auseinandersetzung in den späten Abendstunden des 28.11.19 in einem Fitnesscenter in der Konsul-Wester-Straße. Der Mann hatte gegen 22:00 Uhr einen 42-Jährigen geschubst, gegen die Wand gedrückt und verletzt. Die Polizei ermittelt.

Uelzen

Bad Bevensen - radelnd über den Zebrastreifen - von Pkw erfasst

Leichte Verletzungen erlitt eine 41 Jahre alte Radfahrerin in den Mittagsstunden des 28.11.19 im Bereich des Zebrastreifens an der Landesstraße 322. Die Frau hatte gegen 13:50 Uhr erst angehalten und hatte dann fahrend den Fußgängerüberweg passiert. Ein 81 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf übersah und erfasste die Frau. Es entstand ein Sachschaden von gut 2500 Euro.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 23 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 28.11.19 in der Alewinstraße. Dabei stellten die Beamten bei dem Mann den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief gegen 16:00 Uhr positiv. Den Mann erwarten entsprechende Strafverfahren.

Ebstorf - Lenkrad aufgrund Wildwechsel verrissen - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 18 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf in den Abendstunden des 28.11.19 auf der Landesstraße 250. Der junge Mann war gegen 19:15 Uhr zwischen Ebstorf und Hanstedt I einem stück Wild ausgewichen, verriss das Lenkrad, geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb im Seitenraum liegen. Er wurde verletzt ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell