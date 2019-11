POL-LG: ++ Pkw VW Tiguan gestohlen - weitere Tat scheitert ++ Taschendiebstahl - Polizei mahnt zur Umsicht! ++ ... die Polizei kontrolliert - u.a. "Fahrradfahrer im Visier" ++ ohne Führerschein unterwegs

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Wittorf/Vögelsen - Pkw VW Tiguan gestohlen - weitere Tat scheitert

Eine Pkw VW Tiguan stahlen Unbekannte in der Nacht zum 27.11.19 von einem Grundstück im Höpenweg. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen nach dem schwarzen Pkw mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen LG-G 484 ein. Eine weitere Tat in der selben Nacht auf einem Grudnstück Am Wahlsberg in Vögelsen scheiterte. Dort versuchten vermutlich die selben Täter einen Pkw VW Golf 6 zu erbeuteten. Hier wurden die Täter gestört. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Passanten belästigt und später bedrängt - Ingewahrsamnahme

Nachdem ein 25 Jahre alter senegalesischer Staatsbürger in den späten Abendstunden des 26.11.19 im Innenstadtbereich auffiel und mehrere Passanten gegen 22:00 Uhr bedrängte, schritten Mitarbeiter der Weihnachtsmarkt-Security ein und alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen den alkoholisierten Mann zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle. Nachdem der 25-Jährigen in der Folge einen Platzverweis erhielt, fiel er kurze Zeit später unweit der Polizeidienststelle erneut auf, bedrängte zwei 52 und 55 Jahre alte Passanten und schlug diese. Die Polizei nahm den senegalesischen Staatsbürger daraufhin zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Lüneburg - Einbruch in Restaurant - Alarm ausgelöst

Ohne Beute flüchteten Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 27.11.19 aus einem Restaurant in der Oberen Schrangenstraße. Die Täter waren gegen 04:45 Uhr durch eine Terrassentür ins Gebäude eingebrochen, durchsuchten das Gebäude und lösten Alarm aus. Es entstand ein Sachschaden von gut 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Taschendiebstahl - Polizei mahnt zur Umsicht!

Zu einem Taschendiebstahl kam es in den Mittagsstunden des 26.11.19 in der Große Bäckerstraße. Unbekannte konnten unbemerkt zwischen 12:00 und 12:30 Uhr die Geldbörse einer 63-Jährigen erbeuten. Die Polizei warnt insbesondere in der Vorweihnachtszeit vor "Langfingern" und gibt nützliche Verhaltenstipps:

- Nehmen Sie bei einem Besuch des Weihnachtsmarkts nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen

- Führen Sie Geld, Papiere und andere Wertsachen in Brustbeuteln oder Gürteltaschen mit. Benutzen Sie ansonsten möglichst verschlossene Innentaschen.

- Schließen Sie stets Ihre Handtasche und klemmen Sie diese mit der Verschlussseite zum Körper unter den Arm.

- Gewähren Sie keine Einblicke in Ihre Geldbörse oder Brieftasche. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen und bewahren Sie Ihre Scheckkarte getrennt davon auf.

- Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie in Menschenansammlungen oder im Gedränge unterwegs sind. Mit einem raschen und unbemerkten Griff können die Täter an Ihr Geld oder Ihre Wertsachen gelangen.

- Die "Langfinger" treten häufig im Team auf - einer der Täter lenkt das Opfer ab oder verdeckt das Tatgeschehen, ein anderer beschafft die Beute, ein weiterer übernimmt diese und verschwindet damit. Beliebte Tricks sind auch das bewusste Anrempeln oder das Herbeiführen eines künstlichen Gedränges. Absichtliches Beschmutzen der Kleidung und die vermeintliche Hilfe beim Säubern sowie ein fingiertes Erfragen von Auskünften sind ebenfalls gängige Ablenkungsmanöver der Kriminellen - seien Sie daher in derartigen Situationen stets wachsam und misstrauisch.

- Sollten Ihnen Zahlungskarten abhandengekommen sein, lassen Sie diese sofort für den weiteren Gebrauch sperren, am besten telefonisch über den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 26.11.19 im Oedemer Weg. Dabei waren in der 30 km/h-Zone insgesamt neun Fahrer zu schnell unterwegs.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert - u.a. "Fahrradfahrer im Visier"

Mit Schwerpunkt Geschwindigkeit als auch Fahrradfahrer kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 26.11.19 in der Salzstraße. Dabei waren insgesamt sieben Autofahrer zu schnell unterwegs. Parallel ahndeten die Beamten insgesamt 13 Verstöße, da Radfahrer ohne Licht oder mit dem Handy in der Hand unterwegs waren.

Lüchow-Dannenberg

Uelzen

Uelzen - "Auseinandersetzung"

Zu einem handgreiflichen Streit zwischen mehreren Männern kam es in den späten Nachmittagsstunden des 26.11.19 auf dem Gehweg in der Lüneburger Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten zwei 20 und 27 Jahre alte afghanische Staatsbürger einen 31 Jahre alter iranischer Staatsbürger gegen 17:00 Uhr gewürgt und unter Vorhalt eines Messers bedroht. Der 31-Jährige wiederum schlug dem 27 Jahre alten afghanischen Staatsbürger ins Gesicht. Die Polizei ermittelt wegen wechselseitiger Körperverletzung und Bedrohung.

Uelzen - Taschendiebstahl - Polizei mahnt zur Umsicht!

Ebstorf - ohne Führerschein unterwegs

Einen 29 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 26.11.19 im Bereich des Domänenplatzes. Dabei stellten die Beamten gegen 08:30 Uhr fest, dass der Lüneburger keinen Führerschein besaß und sich eine Plakette für sein nicht mehr zugelassenes Kennzeichen selbst gebastelt hatte. Die Polizei ermittelt.

Wriedel - Kollision zwischen Pkw und Traktor - Frau schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt eine 49 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo in den späten Nachmittagsstunden des 26.11.19 in der Hauptstraße von Wriedel. Der Fahrer des VW war gegen 17:30 Uhr mit einem entgegenkommenden Traktor-Gespann kollidiert eines 31-Jährigen kollidiert und wurde dadurch in ihrem Pkw eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr holten die Frau aus ihrem Pkw. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 17.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Möglicherweise war die 49-Jährigen einem aus einer Seitenstraße kommenden Pkw Toyota ausgewichen und deshalb in den Gegenverkehr gefahren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-96091-0, entgegen.

Wrestedt - "Schaumstoffmatte mit zwei Rasierklingen"

Eine Schaumstoffmatte mit zwei angebrachten Rasierklingen beschäftig aktuell die Polizei im Bereich Wrestedt. Anwohner hatten die Matte im Bereich eines Grünstreifens Im Bleitz in den Abendstunden des 25.11.19 aufgefunden. Die Polizei ermittelt nun zur Herkunft der Matte. Hinweise nimmt die Polizei Wrestedt, Tel. 05802-4467, entgegen.

