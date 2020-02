Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Fahrer ohne Führerschein begeht Unfallflucht

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer ohne Führerschein hat am Montagmorgen, 24.02.2020, in Murg eine Unfallflucht begangen. Gegen 09:15 Uhr war der 80-jährige beim Rückwärtsausparken von einem Parkplatz gegen einen auf der Straße geparkten Fiat gestoßen. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Verursacher davon, obwohl eine Zeugin noch hupte und ausstieg. Das Kennzeichen konnte abgelesen werden. An der Halteanschrift konnte der mutmaßliche Fahrer angetroffen werden, der sogleich einräumte, keinen Führerschein mehr zu haben, allerdings abstritt, einen Anstoß bemerkt zu haben. Der Sachschaden am Fiat liegt ein rund 1000 Euro, am Auto des Mannes wurde ein Schaden von rund 2000 Euro verursacht.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741/8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell