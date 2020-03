Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in der Ortslage Griebenow (LK VR)

Grimmen (ots)

Am 04.03.2020 gegen 16:10 Uhr kam es auf der B109 in der Ortslage Griebenow zu einem Verkehrsunfall an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Der 82-jährige Fahrer eines PKW Mercedes befuhr die B109 aus Richtung Greifswald kommend in Richtung Kandelin. In der Ortschaft Griebenow musste er an einer Verkehrsampel auf Grund des Farbzeichen "Rot" anhalten. Der hinter ihm fahrende 56-jährige Fahrer eines PKW VW Transporter hielt auch mit seinem Fahrzeug an. Eine hinter dem VW Transporter fahrende 32-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Opel bemerkte dieses aber zu spät und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf den VW Transporter auf. Dieser wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen den Mercedes geschleudert. Die 32-jährige Fahrzeugführerin und ihr 9-jähriger Sohn wurden bei dem Unfall leicht verletzt, lehnten eine ärztliche Versorgung aber ab. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

