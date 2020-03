Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße bei Messungen in Oberveischede

Olpe (ots)

Bei Geschwindigkeitsmessungen am Sonntag (8. März) auf der B55 in Oberveischede hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Olpe in der Zeit von 10.50 bis 17.40 Uhr zahlreiche Verstöße festgestellt. Insgesamt wurde bei 1811 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. 229 Fahrzeugführer müssen ein Verwarngeld zahlen. Zudem stellten die Beamten 13 anzeigepflichtige Ordnungswidrigkeiten fest. In zwei Fällen sind Fahrverbote zu erwarten: Ein BMW-Fahrer befuhr die Straße mit 95 km/h bei erlaubten 50 km/h. Spitzenreiter war jedoch ein Audi-Fahrer, der mit 109 km/h gemessen wurde.

