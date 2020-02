Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgänger wird von ausparkendem PKW erfasst

Attendorn (ots)

Am Montag gegen 10.55 Uhr kam es an der Kölner Straße in Attendorn zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige PKW-Fahrerin fuhr rückwärts aus einer Parkbox und übersah dabei einen 68-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß klagte dieser über Schmerzen im Rippenbereich und forderte von der Unfallverursacherin 200 Euro, die sie auch bezahlte. Anschließend fuhr sie den Verletzten in das Krankenhaus nach Attendorn. Die 43-Jährige erstattete anschließend selber Anzeige bei der Polizei. Weitere Ermittlungen dauern an.

Kreispolizeibehörde Olpe

