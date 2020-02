Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ladendieb entwendet Tabak und stößt Ladendetektiv um

Olpe (ots)

Ein Unbekannter wurde am Montag gegen 16.45 Uhr, in einem Verbrauchermarkt (Kaufland) an der Martinstraße, von einem Ladendetektiv bei einem Diebstahl von Tabak beobachtet und hinter dem Kassenbereich angesprochen. Auf dem Weg zum Personalbüro stieß der vermeintliche Dieb den Zeugen sowie eine Kundin zu Boden und flüchtete durch den Ausgang in Richtung Stachelau. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, dunkle Haare, Schnäuzer, dunkles Basecap, olive-grüne Jacke, außen mit Fell.

Der Ladendetektiv verletzte sich bei dem Sturz leicht, die Kundin war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht mehr vor Ort.

Eine Fahndung im Nahbereich des Tatortes verlief negativ. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 in Verbindung zu setzen.

