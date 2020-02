Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alkoholisierter Autofahrer fährt auf geparktes Fahrzeug auf

Finnentrop (ots)

Auf der Bamenohler Straße kam es am Montag gegen 06.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein in Richtung Finnentrop fahrender 50-jähriger Autofahrer aus Schmallenberg kam auf Höhe der Straße "Im Kamp" nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen dort geparkten PKW auf. Durch die Kollision überschlug sich sein Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte leicht verletzt geborgen werden. Die den Unfall aufnehmenden Beamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des 50-Jährigen fest. Ein Alkotest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit, so dass im Krankenhaus durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten stellten den Führerschein sicher. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge lud ein Abschleppunternehmen auf. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

