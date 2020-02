Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sturmtief Yulia sorgte für Einsätze

Kreisweit (ots)

Im Kreis Olpe kam es am Sonntag in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 20.00 Uhr zu verschiedenen Einsätzen. Die K 17, im Bereich des Abzweiges zur Ortschaft Bürberg, sowie die L 539 in Höhe Altfinnentrop waren für kurze Zeit aufgrund umgestürzter Bäume gesperrt. Die Feuerwehren des Kreises Olpe beseitigten darüber hinaus kreisweit weitere auf der Fahrbahn liegende Bäume, so dass dort anschließend der Verkehr störungsfrei verlaufen konnte. Zudem sorgten übergelaufene Gullideckel für Gefahrenstellen. Insgesamt entstand geringer Sachschaden.

