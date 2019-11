POL-ME: Sturz im Linienbus: 75-Jähriger schwer verletzt - Velbert - 1911001

Polizei Mettmann

Am Samstag (02. November 2019) kam es an der Schloßstraße in Velbert Mitte zu einem Unfall in einem Bus des öffentlichen Nahverkehrs, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.

Gegen 14:20 Uhr stieg ein 75 Jahre alter Mann in einen Bus der Linie 746 an der Haltestelle "Schloßstraße" ein. Als der Bus anfuhr, um seine Fahrt in Richtung Friedrich-Ebert-Straße fortzusetzen, stürzte der Mann aus Wülfrath. Augenscheinlich rutschte er bei der Anfahrt auf dem feuchten Fußboden des Busses aus. Er fiel zu Boden und verletzte sich schwer. Der Busfahrer brachte das Fahrzeug daraufhin zum Stillstand und der 75-Jährige wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

