Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall: 32-Jähriger schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Es war vermutlich ein medizinischer Notfall, der heute an der Kreuzung der Dorfbroicher Straße zur Friedensstraße dazu führte, dass ein Autofahrer verunfallte und sich schwere Verletzungen zuzog.

Der 32-Jährige, ein Taxifahrer, stand gegen 13:15 Uhr wartend als erstes Fahrzeug vor der Ampel an der Dorfbroicher Straße in Richtung Innenstadt. In dem Taxi befanden sich keine Fahrgäste. Nach bisherigem Kenntnisstand setzte sich der Pkw aufgrund eines medizinischen Notfalls plötzlich in Gang und fuhr zunächst gegen einen Stromkasten. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf ein Fahrzeug auf dem Gelände eines Autohändlers geschleudert. Die kurze Unfallfahrt endete dann auf diesem Gelände, nachdem der Pkw gegen ein dort geparktes Auto geprallt war und dieses auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben hatte.

Der 32-Jährige ist schwer verletzt und wird derzeit intensivmedizinisch versorgt. Lebensgefahr besteht nicht.

Weitere Personen wurden nicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Ein Alkoholtest verlief negativ.

Bei einigen Haushalten fiel der Strom aus, die Behebung ist jedoch bereits in Arbeit.

Die Ampelanlage, an der ebenfalls Sachschaden entstand, wird vermutlich erst im neuen Jahr wieder in Betrieb genommen werden können. (Cw)

