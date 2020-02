Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrzeugführerin übersieht Gegenverkehr

Attendorn

Am Montag ereignete sich gegen 15.10 Uhr auf der L539 in Attendorn ein Verkehrsunfall. Eine 20-jährige holländische Autofahrerin übersah, an der Kreuzung Am Wassertor, das Fahrzeug einer ihr entgegenkommenden 80-Jährigen. Durch die Kollision der Fahrzeuge verletzte sich die Seniorin. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt bei über 10000 Euro.

